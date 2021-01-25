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16:04, 25 января 2021

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отправил обращение руководителю питерского СК

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отправил обращение руководителю питерского Следственного комитета. В нём депутат просит возбудить уголовное дело против полицейского, который ударил женщину в грудь на субботних акциях в поддержку Алексея Навального. Превышение должностных полномочий с применением насилия является тяжким преступлением, подчеркнул Борис Вишневский.

Вишневский добавил, что для возбуждение дела по этой статье не нужно заявление пострадавшей, примирение сторон невозможно.

Ранее с требованием возбудить против полицейского уголовное дело обратился депутат-"единоросс" Александр Хинштейн.



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