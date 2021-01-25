Путин отрицает, что владеет дворцом в Геленджике

Путин считает, что слухами о его «дворце» россиянам пытались «промыть мозги».

«Владимиру Путину пришлось отреагировать на фильм о «дворце в Геленджике», поскольку это расследование обсуждает вся страна» — отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. По его словам подобный ответ президента неубедителен, и одного утверждения о том, что дворец ему не принадлежит, мало, необходимо предъявить доказательства.

«Путин заговорил об этом, потому что это расследование обсуждает вся страна. Там уже десятки миллионов просмотров, приближаясь к 100 млн. Очевидно, что это стоит под первым номером в общественной дискуссии. Становится поводом для протестов, поводом для разговоров на кухнях, в чатах. Теперь это расследование обсуждает вся страна», — отметил политик.

Но проблема, по мнению И.Яшина, в том, что и масштаб, и содержание этого расследования требует какой-то «более аргументированной реакции со стороны власти». «Недостаточно сказать: «Я — не я, хата не моя. Ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу», — отметил он.

Для того, чтобы позиция власти была убедительной, считает И.Яшин, «необходим содержательный внятный ответ» на расследование Навального.

«Ответ Путина выглядит максимально неубедительно, как попытка отгородить себя от общественного мнения. И он никакую аудиторию не убедит — ни молодежную, ни людей старшего возраста, потому что доверие к власти тает с каждым днем. И такие ответы его точно не укрепляют», — подчеркнул он.

Политик предложил власти организовать журналистскую поездку в Геленджик и показать, как дворец выглядит на самом деле.

«Мало со стороны власти сказать, что это вранье. Будьте любезны ответить, что это за дворец? Кому он принадлежит? Что за олигархи финансировали его строительство? Сколько он стоит? Если необходимо, соберите журналистов, организуйте поездку в Геленджик», — сказал И,Яшин.

Видеорасследование о «дворце Путина» на берегу Черного моря, подготовленное командой Алексея Навального, продолжает бить рекорды по просмотрам. Как свидетельствует статистика сервиса YouTube, за пять дней фильм посмотрели более 82 млн раз.