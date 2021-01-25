По данным проекта ОВД-Инфо на акциях в поддержку Навального задержаны 195 детей и подростков

Почти каждый второй из них попал в столичные отделения полиции – пишет сайт «Медуза» со ссылкой на проект «ОВД-инфо». Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что самому младшему задержанному 9 лет.

Всего на протестных акциях, которые прошли по всей России, были задержаны более 3700 человек – правозащитники называют это число рекордным. На данный момент известно о как минимум полутора десятках уголовных дел, заведенных после акций.

