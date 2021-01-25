Депутат-"единоросс" Александр Хинштейн требует возбудить уголовное дело против полицейского, который ударил женщину на протестной акции в Петербурге. Он направил запросы в генпрокуратуру и следственный комитет – копия документа опубликована в Твиттере. По мнению депутата, сотрудник грубо нарушил закон о полиции, применив физическую силу к женщине.

Непривлечение к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе и подрывает доверие к государственным институтам, — добавил Хинштейн.