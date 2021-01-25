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15:11, 25 января 2021

Компании, которые связывают с Евгением Пригожиным, выиграли тендеры на питание в больницах на 1 млрд 400 млн рублей

фото: Михаил Метцель / ТАСС
фото: Михаил Метцель / ТАСС

Победителям тендеров предстоит кормить пациентов самых известных московских клиник. В частности, компания АВК будет обеспечивать питанием Боткинскую больницы, больницу имени Пирогова и ряд других лечебных учреждений.

«МБХ медиа» оценивают контракт почти в 700 миллионов рублей. Журналисты портала «Проект» установили, что АВК владеет другой фирмой доля в которой принадлежит генеральному директору бывшей компании Пригожина.

Более чем в 550 миллионов обойдется контракт, который подписала компания Социальное питание «Центр», которая по одному соглашению привлекала предприятия Пригожина, как соисполнителя.

«Центр» обслужит пациентов еще четырех клиник, в том числе детской больницы Святого Владимира. Пока окончательные данные по госзакупкам обнародованы только по двум аукционам, но в «МБХ медиа» полагают, что можно оценить бюджеты именно так.

За прошлый год компании, которые связывают с Евгением Пригожиным, получили подрядов на 40 миллиардов рублей.



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