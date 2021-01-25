Полиция возбудила уголовное в связи с перекрытием Невского проспекта

Вместе с тем суды уже арестовали десятки человека за участие в субботней акции в поддержку Алексея Навального. Уголовное дело полиция возбудила по редкой статье. Официально она звучит как «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». По сути речь идет о перекрытии Невского проспекта и прилегающих улиц.

По этой статье можно получить до года тюрьмы, впрочем, обвиняемых пока нет, но уже понятно, что практически каждый протестующий, который шел по проезжей части, потенциально может стать фигурантом нового уголовного дела. Вместе с тем на протяжении всех выходных работали суды. Почти 40 человек арестовали. Десятки получили штрафы.

Самый большой срок в спецприемнике получил координатор движения «Открытая Россия» Дмитрий Скурихин. Он проведет за решеткой 20 суток. Большинство задержанных отпустили прямо в субботу, им вменяли нарушение антикоронавирусных мер и штрафовали на 4 тысячи рублей.

По разным оценкам, в протестах в Петербурге приняли участие от 10 до 30 тысяч человек. Силовики задержали около 500 протестующих.