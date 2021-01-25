После субботних акций до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела из-за избиения демонстрантов силовиками

При этом уже в нескольких городах завели дела о применении насилия по отношению к представителям власти. «Умышленно бросал в направлении сотрудников органов внутренних дел массивные куски снега и бутылку.

В результате один из полицейских получил травму головы», об этом заявили в ГУ МВД по Красноярскому краю, комментируя задержание 23-летнего местного жителя после субботней акции в столице региона.

Ему вменяют нападение на полицейского. В Санкт-Петербурге по делу о нападении сотрудника ГИБДД задержали 36-летнего мужчину. Во Владивостоке возбуждено два дела о применении насилия к представителю власти, оба подозреваемых задержаны, но больше всего таких дел в Москве — их четыре, сообщили ранее в Следственном комитете.

По одному из них свидетелями проходят участница группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн. Они, как сообщалось, находились в автомобиле, который наехал на ногу полицейскому.

Что касается действий самих силовиков во время акций, ими пока не заинтересовались. Так, например, до сих пор нет дела против полицейского, который ударил женщину ногой в живот — она попала в реанимацию, а видеозапись инцидента — в сеть. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает, что на лицо превышение должностных полномочий с применением насилия, он требует возбудить дело.

Есть и другие свидетельства немотивированного применения силы к протестующим, а аткже к журналистам. Их десятки в разных городах. Известно, что часть пострадавших обратились с заявлениями. Источник агентства ТАСС говорил, что по ним проводятся проверки.

По данным правозащитного проекта «Апология протеста», во время митингов силовики избивали протестующих в Хабаровске, Красноярске, Новосибирске, Оренбурге, Ульяновске, Москве и Санкт-Петербурге.

Иностранная пресса активно комментирует протестные акции в России. Задержание Алексея Навального, как ожидается, будет одной из главных тем обсуждения во время заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые начинаются сегодня.