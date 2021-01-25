Во Владивостоке и Петербурге возбуждены уголовные дела об умышленном блокировании дорог во время несогласованных акций

В полиции Санкт-Петербурга признали, что конкретных подозреваемых пока нет.

Во Владивостоке также речь идет о неустановленных лицах. Местное управление полиции утверждает, что четыре бригады «скорой помощи» в субботу не смогли проехать на срочные вызовы. Свидетелем произошедшего была корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко.

В эфире «Эха Москвы» она представила свою точку зрения на произошедшее. Валерия Федоренко говорит, что лично видела, как протестующие пропустили машину «скорой помощи».

Напомним, ранее дело о блокировании дорог было возбуждено в Москве. Уже днем стало известно о возбуждении дела о нарушении санитарных правил во время акции 23-го января. Пока об этом сообщают источники агентства ТАСС.