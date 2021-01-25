По данным «ОВД-Инфо», число задержанных на субботних несогласованных акциях выросло до 3711 человек

Больше всего задержанных в Москве — 1455 человек.
2021-01-25T13:48:49+03:00
2021-01-25T13:49:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779584-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:48, 25 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…
Популярное за неделю
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь участника стычки на несогласованной акции в Москве В опубликованном видеообращении ближайший соратник главы республики Рамзана Кадырова предложил молодому человеку помощь с правоохранительными органами, если тот подтвердит, что не разделяет взгляды оппозиции…