«Роскосмос»: информация об исключении России из экспертной группы лунной программы не соответствует действительности

Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, Россия никогда не входила в экспертную группу, так что ее исключение оттуда невозможно.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Россию исключили из экспертной группы по обсуждению лунной программы Gateway.

«Для нас постановка вопроса об исключении из экспертной группы достаточно странная. Потому что мы ни в какую лунную группу не входили, поэтому нас и исключить тяжело из того, где нас нет», — сказал он.

Устименко отметил, что по результатам проработки меморандума по взаимопониманию относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway, российская сторона приняла самостоятельное решение — не участвовать в данной программе.

«Но вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес», — пояснил он.

Устименко подчеркнул, что Россия ведет свою перспективную программу по освоению Луны.

«Россия ведет свою программу по освоению Луны и перспективным программам. У нас установились очень хорошие отношения с китайскими партнерами и другими международными партнерами, с которыми мы сейчас ведем переговоры о совместном участии», — подчеркнул он.