Опрос: Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц

Это выяснил исследовательский центр портала Superjob.
В прошлом году средняя цифра была 155 тысяч рублей. Отмечается, что чем старше респонденты, тем дороже они оценивают свое счастье. Также, как правило, это чаще мужчины, чем женщины.
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Это выяснил исследовательский центр портала Superjob.
В прошлом году средняя цифра была 155 тысяч рублей. Отмечается, что чем старше респонденты, тем дороже они оценивают свое счастье. Также, как правило, это чаще мужчины, чем женщины.
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…
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