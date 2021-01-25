В Петербурге в воскресенье полиция задержала десятки жителей, утверждая, что они участвовали в протестной акции

Противоречивые сообщения о неком митинге в центре Петербурга стали появляться накануне днем. Однако никаких свидетельств акции протеста не нашлось. Вскоре задержанные опубликовали фотографии в социальных сетях.

Десятки людей сидели в обычном автобусе. Телеканал «Дождь» смог поговорить с несколькими из них. Они рассказали, что просто шли по Невскому проспекту или переходили его. Полиция сказала, что задерживает их за нарушение правил дорожного движение.

По словам задержанных, полицейские не представлялись. Однако в протоколах написали, что люди участвовали в митинге в поддержку политика Алексея Навального у станции метро «Невский проспект». Акция якобы собрала 350 человек. Будто бы полиция тщетно требовала от нарушителей разойтись.

Задержанные сказали, что под моральным давлением подписали протоколы. Людям вменили нарушение действующих ограничений из-за пандемии коронавируса. Полиция случившиеся не комментирует.