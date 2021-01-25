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12:32, 25 января 2021

РИА Новости: В Москве во время субботней несогласованной акции пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов

фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Шестеро из них находятся в больницах. Утверждается, что пострадали как бойцы ОМОНа, так и полицейские.

По факту субботних событий в столице уже возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.



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