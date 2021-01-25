РИА Новости: В Москве во время субботней несогласованной акции пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов

2021-01-25T12:32:01+03:00
2021-01-25T12:36:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Шестеро из них находятся в больницах. Утверждается, что пострадали как бойцы ОМОНа, так и полицейские.
По факту субботних событий в столице уже возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.