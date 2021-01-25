Еще несколько уголовных дел по статье о блокировании дорог возбуждено после субботних несогласованных акций

Разбирательства ведутся во Владивостоке и Санкт-Петербурге. Полиция в Северной столице считает, что неизвестные мешали движению транспорта и пешеходов на протяжении 7,5 часов.

Речь идет об участке Малой Морской улицы: в сообщении ведомства утверждается, что протестующие создавали угрозу безопасности, вынуждая водителей совершать опасные маневры. Подозреваемых при этом пока нет.

Во Владивостоке, в свою очередь, региональное МВД настаивает, что действия участников несогласованной акции привели к трудностям в работе скорой помощи. Как утверждается, врачи не смогли свободно проехать на четыре срочных вызова, один из которых — к 9-месячному ребенку, а остальные — к тяжелым больным с пневмонией.

В Москве дело об умышленном блокировании дорог было возбуждено накануне. О конкретных подозреваемых также не сообщается. Статья предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

После субботних несогласованных акций были возбуждены и другие уголовные дела — в частности, по статьям о хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и насилии против полицейских.