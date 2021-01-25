В Петербурге депутат ЗакСобрания Вишневский потребовал возбудить уголовное дело против пнувшего женщину силовика

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский Санкт-Петербурга («Яблоко») отправил обращение в следственное управление СК РФ по городу с требованием возбудить уголовное дело против силовика, который на несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального пнул 54-летнюю Маргариту Юдину в живот. Об этом сам депутат рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я отправил обращение руководителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александру Клаусу с требованием о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий — против полицейского, который ударил ногой Маргариту Юрьевну на субботней акции», — сказал он.

По словам Вишневского, уголовное дело по этой статье и по этой части — «это тяжкое преступление», по которому не нужно заявления от потерпевшей, поэтому, уверен он, следственное управление обязано провести доследственную проверку и необходимо возбудить уголовное дело.

«Вчера широко распространялась информация о том, что этот полицейский пришел к ней в больницу с цветами и извинениями, но уголовное дело по этой статье и по этой части — это тяжкое преступление. По нему не нужно заявления от потерпевшей, и по нему невозможно примирение сторон. Поэтому следственное управление обязано провести доследственную проверку, так как для этого есть все основания для возбуждения уголовного дела против полицейского», — отметил он.

Вишневский считает возмутительным, когда возбуждаются уголовные дела из-за кинутого «пластикового стаканчика в полицейского», и осужденного «сажают на несколько лет». При этом, когда женщину полицейский избивает ногами, после чего она попадает в реанимацию, подчеркнул депутат — «можно ограничиться извинениями и цветами».

«Я надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено и виновный будет сурово наказан», — заключил Вишневский.

Ранее было опубликовано видео, на котором сотрудник силовых органов на субботней акции протеста в Петербурге бьет женщину ногой. В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти утверждают, что уже начали служебную проверку.