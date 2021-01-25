Смирнов: Власти пытаются задушить уличную активность и используют для этого специально введенные уголовные статьи

Не менее 14 уголовных дел возбуждено в России после субботней акции в поддержку Алексея Навального. Власти очевидно пытаются задушить уличную активность и используют для этого специально введенные статьи. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

«На данный момент возбужден целый ряд уголовных дел, не менее 14 дел. Власти решили использовать новые статьи, специально принятые для предотвращения уличной активности», — сказал он.

По словам Смирнова, сегодня были возбуждены дела о перекрытии дорог по новой статье 267 УК, которая была принята буквально месяц назад. «Есть и готовится большое дело о вовлечении несовершеннолетних в совершении противоправных действий — это тоже новая уголовная статья УК РФ. Есть статья 318 в Москве и Питере за стычки с полицией — это основные статьи. Также применена еще одна новая статья к протестующим — это нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которая была принята и ужесточена в связи с коронавирусом. По ней уже прошли допросы, которые отбывают сутки административного ареста в СИЗО», — рассказал главред.

Статьи, по которым возбуждены уголовные дела, отметил С. Смирнов, предусматривают не слишком большой срок в качестве наказания, так что фигуранты, возможно, не будут заключены под стражу.

«Нет никаких сомнений, что власти рассчитывают этими уголовными делами задушить уличную активность, чтобы люди не выходили на протесты», — заключил он.

По данным «ОВД-Инфо» по стране на субботних акциях протеста было задержано около 3500 человек.