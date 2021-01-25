Мартынов: Насилие со стороны правоохранителей может привести к насилию со стороны протестующих

Оценивая прошедшие акции протеста в субботу 23 января в стране, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что насилие со стороны правоохранителей может привести к насилию со стороны протестующих.

«Есть такой понятие бумеранг насилия. Тут тоже такое колесо насилия — если больше давить на людей, то это ведет к такому озлоблению, и люди ничего не видят кроме того, чтобы отвечать на это насилие. Эти люди вряд ли станут фанатами Путина», — сказал он.

По мнению Мартынова, особенность этого протеста в том, что он очень разный и он затрагивает людей разных возрастов, а также разные социальные группы.

«Социологи еще будут исследовать этот вопрос, но ждет такая безрадостная картина для Кремля, я это назвал «Другой Единой Россией». На наших глазах появляется единство людей, которым стоят все их нынешние процессы поперек горла, и они хотят изменений. Люди, которые регулярно ходят на митинги, они отмечали, что было много новых лиц (на прошедшей акции)», — отметил он.

Отвечая на вопрос о мотивации пришедших на акции протеста, Мартынов сказал: «Сейчас произошло объединение повестки большой страны в такие тезисы. Люди, думаю, выходили не только для поддержки Навального, они выходили и по причине того, что они увидели в этом ролике (фильм о дворце Путина). В целом 22 города вышли на протесты, выступали против общего кода вещей — нельзя так больше жить. Люди брали эти ершики. И высказывание — «ершики теперь будут мочить в сортире» — это глубокая по-настоящему мысль, это резюме 20-летия того, которое мы пережили — от сортира до нынешнего итальянского ершика».

«Люди, которые не собираются уезжать из страны, у них нет какого-то будущего. Если у тебя родственники не работают, условно говоря, в ФСБ или «Газпроме», то ты в нашей прекрасной стране имеешь мало шансов чего-то добиться честным трудом. Ты совершенно беззащитен и твои усилия постоянно обнуляются», — сказал Мартынов.

За последние 10 лет с тех пор, как государство взяло курс на то, что силовой способ решения проблем — «наилучший способ», «в этот момент людей не осталось общей почвы с государством», считает Мартынов.

«В этот момент государство потеряло молодежь. И огромный вклад в это внесла идея о том, что государство было уверено, что при помощи телевидения и троллей пропагандистских в интернете оно все контролирует. Государство полностью все проспало, идея о том, что Ютуб заменил телевидение — это полное вытеснение телевизионной повестки из общественной жизни», — отметил он.