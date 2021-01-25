Уже несколько уголовных дело по новой статье о блокировке дорог возбуждено после субботних несогласованных акций

Вслед за Москвой и Владивостоком подобные нарушения выявили в Санкт-Петербурге. По данным полиции, 23 января с 9:30 до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспорта и пешеходов в центре города.

В частности, как говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД, массовый выход группы граждан на проезжую часть Малой Морской улицы создал угрозу безопасности, вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов. Подозреваемых в деле пока нет. Формально под обвинение могут попасть сотни горожан.

Ранее по аналогичной статье возбудили дело в Москве и Владивостоке. В столице, по версии полицейских, протестующие «организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств», что привело к остановке движения.

Демонстрантов в Приморье также обвинили в умышленном блокировании центральных улиц в день митинга, что, по мнению полиции, создавало опасность функционированию транспорта и угрожало жизни, здоровью и безопасности граждан. В МВД утверждают, что из-за перекрытых дорог бригады скорой помощи опоздали на четыре срочных вызова, в том числе к девятимесячному ребенку.

Виновным по статье уголовного кодекса 267.1 может грозить штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.