В России впервые за два с лишним месяца выявлено за сутки менее 20 тысяч зараженных коронавирусом

Число летальных исходов тоже последние несколько дней сокращается. Суточный прирост новых заболевших COVID-19, по данным оперативного штаба, составил 19 тысяч 290 случаев — это минимальное значение с начала ноября.

Больше всего заражений, как всегда, в Москве и Санкт-Петербурге — свыше 2380 и 2110, однако это тоже минимум с конца сентября и середины ноября соответственно. На третьем месте Подмосковье — более 1160 новых случаев. Тут кривая последнюю неделю плавно ползет вверх, хотя сейчас в регионе выявляют заметно меньше заразившихся, чем в декабре.

Меньше всего новых инфицирований в Еврейской автономной области, Тыве и Ненецком автономном округе. Всего с начала эпидемии в России коронавирусной инфекцией заразились свыше 3 миллионов 738 тысяч человек, подавляющее большинство из них (3 миллиона 150 тысяч) выздоровели, почти 70 тысяч скончались. Из них 456 за минувшие сутки — это наименьший показатель за две недели.

Коэффициент распространения коронавируса в стране, по подсчетам ТАСС, составил 0,95. Он держится ниже единицы уже неделю подряд.

Россия находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших, ее обгоняют США, Индия и Бразилия.