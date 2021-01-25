Z Архив новостей новости
5 1 6 210
10:35, 25 января 2021

Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин от коронавируса

Власти страны пообещали оказывать давление на компании Pfizer и AstraZeneca на европейском уровне, чтобы они выполнили обязательства по контрактам.

О том, что Рим не станет мириться с тем, что американская и британско-шведская компании не соблюдают контракт, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо в интервью телерадиостанции RAI. По его словам, Италия была первой в Европе по темпам вакцинации, теперь же они замедляются.

Еще на прошлой неделе власти предупреждали, что рассматривают возможность подачи иска против Pfizer, настаивая, что никаких односторонних сокращений поставок без предварительного уведомления быть не должно. На проблемы с вакциной, разработанной Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, еще полторы недели назад пожаловались и другие страны Евросоюза.

Министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии написали письмо в Еврокомиссию и потребовали обеспечить своевременные поставки. Pfizer поясняла, что задержки вызваны реорганизацией производства, поскольку это требует дополнительных разрешений от регуляторов.

AstraZeneca в свою очередь сообщила накануне, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС. Компания сократит поставки более чем в два раза.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Фильм-расследование о Владимире Путине опубликовали сегодня соратники Алексея Навального Сам политик сейчас находится в СИЗО, его арестовали на 30 суток, однако, как говорят авторы фильма, он успел перед возвращением из Германии снять несколько видеороликов…

5 120 6 477070
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 402 6 164949 18.01
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 380 6 44537 18.01
Блоги

Юлия Навальная

Всё обязательно будет хорошо! Лёша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим…

5 141 6 61545 18.01
Новости

фото: @bazabazon Противоречивая информация приходит о состоянии женщины, которую полицейский ударил на митинге в Петербурге По одним данным ее перевели в реанимацию в бессознательном состоянии, по другим ее собираются выписывать из больницы…

5 54 6 19509
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 218 6 25713 22.01
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 202 6 26722 21.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана В течении последних лет была провалена молодежная политика. Молодежь, по сути дела, отдали в руки противников Путина. И те с ними вели широкую системную работу. И вот результат…

5 70 6 9473 22.01
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 106 6 14937 23.01
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор…

5 84 6 12343 21.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Преемственность будет высокой Уже не надеемся на здравый смысл, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление договора…

5 49 6 7312 20.01
Блоги

Михаил Таратута журналист

Это случилось в Америке Сегодня в среде либеральной публики – а это большая часть образованного класса Америки – быть белым считается как бы немного неприличным…

5 106 6 17026 19.01
Интервью Разворот (утренний)

Сергей Миронов гость: Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…

5 179 6 29443 21.01
#слушать 12:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 92 6 15002 19.01
#СлухайЭхо

Карина Орлова ведущий: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

5 36 6 6503 21.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель

По поводу рейтингов и уровня поддержки Просто сзываем по всему интернету тех, которые в свой выходной день, презрев предостережения, выйдут против ОМОНа на улицы своих городов, чтобы выразить поддержку любимому президенту и увидеть (прекрасные) лица единомышленников…

5 272 6 49238 24.01

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь участника стычки на несогласованной акции в Москве В опубликованном видеообращении ближайший соратник главы республики Рамзана Кадырова предложил молодому человеку помощь с правоохранительными органами, если тот подтвердит, что не разделяет взгляды оппозиции…

5 44 6 42934
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Не бывает физиономии диктатуры без таких прыщей в виде дворцов. Это как понос при холере. И у Навального хватает самообладания не только тщательно этот холерный понос размазывать, но еще и нюхать палец и делиться со зрителем…

5 71 6 123921 20.01
#слушать 51:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 98 6 19642 21.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Это дворец. Но не Путина Мы знаем, что все атаки спецслужб стран НАТО и их агента Навального на Путина — это ложь, которая имеет целью разрушить Россию и сделать жителей России нищими, как они были в 90е…

5 777 6 553715 20.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

5 111 6 228342 23.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8968412
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4785007

Сегодня в эфире