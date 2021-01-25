Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин от коронавируса

Власти страны пообещали оказывать давление на компании Pfizer и AstraZeneca на европейском уровне, чтобы они выполнили обязательства по контрактам.

О том, что Рим не станет мириться с тем, что американская и британско-шведская компании не соблюдают контракт, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо в интервью телерадиостанции RAI. По его словам, Италия была первой в Европе по темпам вакцинации, теперь же они замедляются.

Еще на прошлой неделе власти предупреждали, что рассматривают возможность подачи иска против Pfizer, настаивая, что никаких односторонних сокращений поставок без предварительного уведомления быть не должно. На проблемы с вакциной, разработанной Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, еще полторы недели назад пожаловались и другие страны Евросоюза.

Министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии написали письмо в Еврокомиссию и потребовали обеспечить своевременные поставки. Pfizer поясняла, что задержки вызваны реорганизацией производства, поскольку это требует дополнительных разрешений от регуляторов.

AstraZeneca в свою очередь сообщила накануне, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС. Компания сократит поставки более чем в два раза.