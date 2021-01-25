Ряд американских сенаторов-республиканцев выступил против импичмента Трампа

В эфире телеканала Fox News Марк Рубио, в частности, сказал, что это только навредит стране.
По словам Рубио, предложение демократов не позволить Трампу вновь баллотироваться на пост президента является нарушением принципов демократии.
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В эфире телеканала Fox News Марк Рубио, в частности, сказал, что это только навредит стране.
По словам Рубио, предложение демократов не позволить Трампу вновь баллотироваться на пост президента является нарушением принципов демократии.
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…
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