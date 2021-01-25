В Кремле оценили эффективность работы губернаторов и обнародовали лидеров и аутсайдеров по степени доверия граждан

Среди тех, кто пользуется высоким авторитетом в регионе — главы Чечни, Адыгеи, Курганской и Курской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Менее прочих граждане доверяют губернаторам Хакассии, Владимирской области, Хабаровского и Красноярского края.

Расчеты по системе так называемых «ключевых показателей эффективности» были представлены на семинаре для вице-губернаторов, который был проведен внутриполитическим блоком Кремля в Подмосковье.

РБК узнал об этом от трех участников мероприятия. Интересно, что среди лидеров нет мэров обоих столиц, а в аутсайдерах два представителя ЛДПР и один коммунист — глава Хакассии Валентин Коновалов. Отдельно оценивался уровень доверия Президенту в Регионах.

Помимо Чечни, которая фигурирует в обоих списках, Владимира Путина поддерживают в Крыму и Севастополе, а менее всего доверяют в Красноярском и Хабаровском крае, а также в Санкт-Петербурге.

На семинаре перед собравшимися выступил заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко, который озвучил цели «Единой России» на парламентских выборов — 45% голосов по спискам при 45-процентной явке.