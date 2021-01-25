Европейский суд по правам человека признал пыткой длительное применение наручников на пожизненно осужденных

Это следует из решения по делу «Шлыков и другие против России», его заявителям присудили компенсации.

Основанием для постоянного использования наручников в тюрьмах является сам факт осуждения за тяжкие преступления, утверждали в своем обращении в ЕСПЧ четверо приговоренных к пожизненным срокам. Его приводит газета «КоммерсантЪ».

По словам заключенных, наручники на них надевают всякий раз, когда выводят из камеры — в душ, на прогулку, на встречи с адвокатами, следователями и прокурорами, когда проводят в камере обыски. Причем кисти не просто скованы за спиной — надзиратель поднимает руки и заставляет людей нагибаться.

Некоторые из заявителей пытались добиться справедливости в российских судах, но там им отвечали, что такие меры оправданы строгостью приговоров, их же поведением или тем фактом, что они находились под наблюдением.

В ЕСПЧ с этим не согласились — там признали такое обращение пыткой, и не только присудили компенсации этим заключенным, но и обязали Россию пересмотреть существующую практику. Российское законодательство и не предусматривает автоматического применения наручников ко всем, кто сидит пожизненно, но по факту, отмечают правозащитники, это происходит именно так.

Юристы поясняют, что это еще одно решение ЕСПЧ, направленное на гуманизацию условий содержания осужденных в России. Однако рассчитывать, что оно приведет к реальным изменениям, не стоит.