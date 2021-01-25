Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению в центре Петербурга после проведения несогласованной акции

Об этом сообщили ТАСС в местном главке МВД. Конкретных подозреваемых пока нет. Ранее в Москве было возбуждено дело по факту перекрытия улиц участниками субботней акции в поддержку политика Алексея Навального.

Такое же дело возбудили и во Владивостоке. Местное управление полиции сообщило, что четыре бригады «скорой помощи» не могли проехать на срочные вызовы.

Дороги действительно были перекрыты, но в этом были виноваты не только протестующие, но и силовики, — рассказала в эфире «Эха Москвы» корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко. Она говорит, что лично видела, как протестующие пропустили машину «скорой помощи».