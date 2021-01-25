Федеральный суд в США должен рассмотреть дело о мере пресечения для одного из участников штурма Капитолия 6 января

34-летний житель города Ричардсон, штат Техас, Гаррет Миллер был одним из сотен сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в Капитолий 6 января и устроивших насильственный захват здания. Гаррет написал у себя на странице в Instagram о том, что он ворвался в Капитолий и что у него с собой веревка.

Сторонники Трампа принесли к Капитолия виселицу для тогда вице-президента Майка Пенса и скандировали лозунги «Пенса на виселицу». После беспорядков сам Миллер угрожал в соцсетях «намотать веревку на шею полицейскому», застрелившему одну и нападавших на Капитолий Эшлии Боббит. Гаррету Миллеру были предъявлены обвинения в пребывании в здании без законного разрешения; насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия; и в препятствии любому официальному процессу и определенным действиям во время гражданских беспорядков.

Но за день до ареста власти предъявили техасцу новое, гораздо более серьезное обвинение — в угрозе убийством в адрес конгрессвумен от Демпартии Александрии Окасио-Кортес, (прогрессистка левых взглядов Окасио-Кортес была самым частым объектом публичных нападок со стороны Дональда Трампа, которые в итоге переросли в множественные угрозы со стороны его сторонников).

В комментарии к твиту конгрессвумен Миллер написал «убейте Александрию Окасио-Кортес». За несколько дней до захвата Капитолия Гаррет Миллер написал в Facebook, что он едет через всю страну по «делам с Трампом», что могут произойти безумные вещи, что доллар может рухнуть, а в стране — начаться гражданская война.

За день до ареста Гарретту Миллеру предъявили еще более серьёзное обвинение — в угрозе убийством в адрес члена Конгресса от Демпартии Александрии Окасио-Кортес.