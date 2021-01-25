Россию исключили из экспертной группы по вопросам, касающихся строительства космической станции на орбите Луны

Россия принимает участие в американской лунной программе с 2017 года, когда NASA и «Роскосмос» подписали соглашение о строительстве станции Gateway. Предполагается, что она станет базой для исследования Луны и кроме того отправной точкой для освоения Марса.

Одновременно на ней смогут работать 4 человеке. Как сообщил РИА Новости источник в отрасли, нашей стране было предложено построить один из модулей станции — шлюз для выходов в открытый космос.

Главе госкорпорации Дмитрию Рогозину эта роль показалась малосущественной. Он настаивал на равноправной доле в проекте и неоднократно высказывался на этот счет, называя его американоцентричным, В итоге NASA решила совсем обойтись без России. Роскосмос исключен из рассылок корреспонденции и не будет получать доступ к материалам исследований.

Россия проводит и собственную лунную программу. На 2021 год запланирован запуск автоматической станции Луна-25, который может символизировать возвращение к исследованиям спутника Земли.