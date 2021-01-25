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08:35, 25 января 2021

Греция и Турция проведут переговоры по спорным вопросам впервые с 2016 года

Это будет у 61 раунд переговоров между странами, что в полной мере отражает степень их успешности. Реальных продвижений добиться до сих пор не удалось.

К обширному перечню взаимных территориальных претензий добавилось и открытие газовых залежей на морском шельфе Средиземного моря. Премьер-министр Греции Кириакосос Мицотаких смотрит на перспективу встречи с оптимизмом, уверяя, что на них его страна пойдет с уверенностью.

Глава турецкого МИД Мавлют Чавушоголу предпочитает сильную позицию, говоря о том, что у Греции нет никаких оправдания для отказа.

Турция намерена поднять широкий круг вопросов, в том числе статус отдельных островов и воздушного пространства, Греция же предполагает сосредоточится на демаркации морских границ, что может отразиться на вопросе использования углеводородных ресурсов.

Европейский союз официального уведомления о начале переговоров не получил.



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