Правительство Великобритании сегодня может ужесточить антикоронавирусные меры

Это в первую очередь коснется иностранцев, которые въезжают в страну.

Британские власти намерены ввести 10-тидневный карантин для всех, кто прибывает в королевство из стран с высоким уровнем риска заражения коронавирусом. К ним могут отнести Бразилию и Южно-Африканскую Республику, пишет газета Daily Mail. Издание напоминает, что в этих странах ранее обнаружили более заразные штаммы коронавируса. Людей оттуда по прибытию в Британию отправят в специально выделенные отели, пишет газета. Великобритания также будет жёстче контролировать туристов, которых обяжут соблюдать режим изоляции. Сейчас выездные проверки проводят, если человек, который обязан находиться на карантине, трижды не ответил на звонок инспекторов, или его ответ вызвал подозрения. Напомню, больше месяца назад премьер Британии сообщил о выявленной мутации коронавируса. Она, по словам Бориса Джонсона, может быть на 80 процентов заразнее предыдущей.

Британия по числу зараженных на 5-м месте в мире. В стране выявлено 3 миллиона 600 тысяч инфицированных, умерли за время пандемии почти 100 тысяч человек.

