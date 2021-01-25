Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова негласно вернулась в Россию

Оперная певица, и сама экс-депутат от «Единой России» рассказала телеканалу НТВ, что она прилетела с пересадкой в Стамбуле.

Макскакова и Вороненков уехали из России почти 5 лет назад. Бывший депутат Госдумы от КПРФ стал фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате. В Киеве Вороненков выступал с критикой российских властей, он был застрелен в центре украинской столицы весной 2017 года. В Генпрокуратуре Украины организатором преступления назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина.