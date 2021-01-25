Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить сегодня ситуацию вокруг российского политика Алексея Навального

Некоторые из участников предстоящей встречи не исключили, что будет поднят вопрос о санкциях за отравление оппозиционера.

Директор Института политических исследований Сергей Марков не сомневается, что санкции будут введены.

Марков считает происходящее частью т.н. «гибридной войны Запада против России».

Политолог Глеб Павловский сравнил Навального с одним из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой. Он объяснил в эфире «Эха Москвы», что оба политика остались в своей стране, несмотря на перспективу тюремного заключения.

Без кампании гражданской поддержки одного из главных критиков Кремля, как считает Павловский, Навальный так и останется за решеткой.