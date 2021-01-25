В целом ряде стран на разных континентах сегодня начинают действовать новые правила из-за пандемии

Жители Австрии с этого дня должны в обязательном порядке носить в общественном транспорте и магазинах не просто маски, а респираторы среднего класса защиты. Считается, что они эффективнее обычных масок препятствуют распространению коронавируса. Аналогичное требование уже действует в Баварии, и как пишем немецкая пресса, власти Германии собираются распространить его на всю страну. В Великобритании сегодня, как пишет газета Daily Mail, могут ввести десятидневный карантин для въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Издание поясняет, что это, в частности, Бразилия и ЮАР. Британские власти также собираются ужесточить контроль за туристами, которым предписано изолироваться, пишет газета. Сейчас выездные проверки проводятся только в том случае, если обязанный соблюдать карантин человек трижды не ответил на звонок инспекторов, или же его ответ вызвал подозрения. В Новой Зеландии пассажиры, прибывающие в страну, должны теперь предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Тем временем, в Азербайджане сегодня запланировано возобновление работы торговых объектов, за исключением крупных торговых центров, парикмахерских, музеев и выставочных залов.