«КоммерсантЪ»: Около 1 млн «умных» счетчиков, которые используются в жилых домах, могут оказаться вне закона

Это связано с тем, что стандарт передачи данных, которые они используют, не вошел в перечень допустимых в системах и приборах учета электроэнергии. Об этом говорится в письме крупнейших операторов связи в министерство цифрового развития. По мнению операторов, замена приборов учета электричества приведет к росту цен на электроэнергию. Кроме того, нынешние ограничения, как предупреждают компании, приведут к пересмотру ряда проектов. В министерстве цифрового развития в свою очередь говорят, что принятые стандарты были рекомендованы энергетиками и ФСБ.
2021-01-25T05:05:00+03:00
2021-01-25T04:39:41+03:00
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05:05, 25 января 2021
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