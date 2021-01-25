Президент Мексики Лопес Обрадор заразился коронавирусом

Болезнь протекает в легкой форме, сам глава государства подтвердил, что уже получает лечение. На утренних пресс-конференциях его заменит министр внутренних дел, добавил Обрадор. Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца и намерен совершить запланированный звонок российскому коллеге Владимиру Путину.
2021-01-25T05:05:00+03:00
2021-01-25T04:38:39+03:00
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05:05, 25 января 2021
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
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