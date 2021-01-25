Президент Мексики Лопес Обрадор заразился коронавирусом

Болезнь протекает в легкой форме, сам глава государства подтвердил, что уже получает лечение. На утренних пресс-конференциях его заменит министр внутренних дел, добавил Обрадор. Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца и намерен совершить запланированный звонок российскому коллеге Владимиру Путину.