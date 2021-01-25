Японские власти, как пишет местная газета «Иомиури», будут требовать от ученых сообщать об иностранном финансировании

Такое решение принято в первую очередь для того, чтобы соседний Китай не смог воспользоваться японским научным потенциалом, отмечает издание. Сообщать о зарубежных средствах должны будут те исследователи, кто уже имеет национальное финансирование своих разработок. Система заработает в апреле. По словам источников газеты, в последнее время более 40 ученых получили гранты из КНР, в том числе от организаций, связанных с китайской армией.
2021-01-25T05:05:00+03:00
2021-01-25T04:37:44+03:00
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05:05, 25 января 2021
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