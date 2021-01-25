Полиция в Нидерландах применила водометы для разгона демонстраций противников ограничительных мер

Акции протеста прошли в Амстердаме и Эйндховене. Задержаны десятки человек. Как передает местное телевидение, в ходе беспорядков неизвестные громили витрины магазинов, а в Амстердаме подожгли урны и мусорные баки. В конце прошлого года власти ввели практически тотальный карантин для борьбы с коронавирусом. Закрыты магазины, которые не продают продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. С 23 января вступил в силу комендантский час.
2021-01-25T05:05:00+03:00
2021-01-25T04:37:14+03:00
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05:05, 25 января 2021
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