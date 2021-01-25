Полиция Владивостока возбудила уголовное дело из-за перекрытия дорог во время субботней несогласованной акции

В приморском управлении МВД настаивают, что из-за этого скорая помощь не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к 9-месячному ребенку. Новая статья в УК предполагает до года лишения свободы. В полиции говорят, что в минувшую субботу группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв движение транспорта. Ранее аналогичное дело возбудили в Москве.
2021-01-25T05:05:00+03:00
2021-01-25T04:36:44+03:00
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05:05, 25 января 2021
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