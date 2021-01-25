Аномальное тепло ожидается в последнюю неделю января над европейской частью России

Это связано с переносом теплых воздушных масс со Средиземного моря и частично из субтропиков Атлантики, говорят в Гидрометцентре. По этой причине, как ожидается, воздух прогреется от 0 до плюс 3 градусов или даже плюс 4 градусов, сказали специалисты агентству РИА Новости. Температура превысит норму на 10-13 градусов. Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым теплым днем за эту зиму.