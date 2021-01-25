Мэрия Москвы, как пишет газета «КоммерсантЪ», увеличивает бюджет на систему распознавания лиц в Новой Москве

Проект рассчитан на ближайшие 4 года, на него столичная администрация намерена потратить почти 3 млрд. рублей, отмечает издание. Прежний контракт, который действовал почти два года, стоил дешевле — около 500 млн руб. Несмотря на растущие бюджеты на видеонаблюдение, в системе остаются уязвимости, которые грозят утечками данных москвичей, указывают эксперты.
2021-01-25T04:06:08+03:00
2021-01-25T04:06:08+03:00
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04:06, 25 января 2021
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