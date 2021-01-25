Мэрия Москвы, как пишет газета «КоммерсантЪ», увеличивает бюджет на систему распознавания лиц в Новой Москве

Проект рассчитан на ближайшие 4 года, на него столичная администрация намерена потратить почти 3 млрд. рублей, отмечает издание. Прежний контракт, который действовал почти два года, стоил дешевле — около 500 млн руб. Несмотря на растущие бюджеты на видеонаблюдение, в системе остаются уязвимости, которые грозят утечками данных москвичей, указывают эксперты.