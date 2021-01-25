Полиция в Санкт-Петербурге накануне, как передает телеканал «Дождь», задержала около трех десятков человек

Это произошло в центре города, хотя ни о каких акциях протеста не сообщалось. Как рассказали некоторые из задержанных телеканалу, сотрудники МВД оформили на них протоколы о несогласованной акции. Сами они настаивают, что ни в каких акциях не участвовали, и поначалу их обвиняли в нарушении правил дорожного движения. В городском управлении полиции эту информацию не комментировали.
2021-01-25T04:05:42+03:00
2021-01-25T04:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 25 января 2021
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