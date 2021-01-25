Компания Илона Маска Space X вывела на орбиту рекордное число спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 доставила партию из более чем 140 аппаратов. Часть из них предназначается для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Многоразовая ступень ракеты использовалась в пятый раз, после отделения она, как сообщается, успешно приземлилась на автоматическую морскую платформу в Атлантике. Сейчас SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.