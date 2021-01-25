Компания Илона Маска Space X вывела на орбиту рекордное число спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 доставила партию из более чем 140 аппаратов. Часть из них предназначается для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Многоразовая ступень ракеты использовалась в пятый раз, после отделения она, как сообщается, успешно приземлилась на автоматическую морскую платформу в Атлантике. Сейчас SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
2021-01-25T04:05:17+03:00
2021-01-25T04:05:17+03:00
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04:05, 25 января 2021
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