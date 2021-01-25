Россию отстранили от обсуждения проектов по международной лунной программе

Это произошло после того, как российская сторона пожаловалась на то, что ей отвели здесь недостаточную роль, рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. После этого представителей Роскосмоса убрали из рассылок писем, обсуждений, и лишили доступа к материалам. В рамках а программы на орбите Луны планируется создание станции. 4 года назад Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместной работе. Позднее генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что Москва не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль. Ей доверено изготовить только один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос.
2021-01-25T04:04:37+03:00
2021-01-25T04:04:37+03:00
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04:04, 25 января 2021
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