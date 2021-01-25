Перестрелка произошла в жилом доме в Индианаполисе, штат Индиана

По данным полиции, убиты пять человек, по меньшей мере, один получил ранения. Местные власти в свою очередь называют случившееся массовым убийством. Мотивы преступников неизвестны, также пока не сообщается о том, кто подозревается в этом преступлении. В полиции не исключают, что преступников было несколько.
2021-01-25T04:04:09+03:00
2021-01-25T04:04:09+03:00
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04:04, 25 января 2021
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