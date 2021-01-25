Роспотребнадзор считает стабильной ситуацию с коронавирусом в школах

Там также не наблюдают превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей, сказал представитель ведомства «Российской газете». Сейчас для работников учебных заведений вакцинация от коронавируса проводится на принципах добровольности, заверяют чиновники. У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки для учителей. С прошлой недели большинство российских школ вернулись к очной форме обучения.
2021-01-25T03:07:21+03:00
2021-01-25T03:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 25 января 2021
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