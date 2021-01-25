Роспотребнадзор считает стабильной ситуацию с коронавирусом в школах

Там также не наблюдают превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей, сказал представитель ведомства «Российской газете». Сейчас для работников учебных заведений вакцинация от коронавируса проводится на принципах добровольности, заверяют чиновники. У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки для учителей. С прошлой недели большинство российских школ вернулись к очной форме обучения.