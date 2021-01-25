Ряд стран ослабят сегодня ограничения, которые были введены из-за коронавируса

Так, Украина отменяет полный запрет на массовые мероприятия. Теперь разрешено собираться, но не более 20 человек и с соблюдением социальной дистанции. Разрешены также официальные и спортивные мероприятия без зрителей. Откроются заведения общепита. Театрам и кинотеатрам разрешено заполнять не больше половины залов. В Азербайджане откроются непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, музеи и выставочные залы. Возобновляются поездки между городами и районами республики.