Ряд стран ослабят сегодня ограничения, которые были введены из-за коронавируса

Так, Украина отменяет полный запрет на массовые мероприятия. Теперь разрешено собираться, но не более 20 человек и с соблюдением социальной дистанции. Разрешены также официальные и спортивные мероприятия без зрителей. Откроются заведения общепита. Театрам и кинотеатрам разрешено заполнять не больше половины залов. В Азербайджане откроются непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, музеи и выставочные залы. Возобновляются поездки между городами и районами республики.
2021-01-25T03:06:37+03:00
2021-01-25T03:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 25 января 2021
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