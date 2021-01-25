Президент США Джо Байден уже сегодня может восстановить ограничения на въезд в США для жителей ряда стран

Это коснется иностранцев, которые побывали в Бразилии, Ирландии, Великобритании, ЮАР и большей части Европы. Такие меры вводят для снижения темпов распространения коронавируса. На прошлой неделе предшественник Байдена, Дональд Трамп подписал указ, который снимал ограничения на въезд из ряда стран. Он должен был вступить в силу завтра. В новой администрации с таким шагом не согласны.