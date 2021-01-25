Прокладка газопровода «Северный поток-2» возобновилась в водах Дании

Там к работам приступило судно-трубоукладчик «Фортуна», объявила компания-оператор проекта. По ее подсчетам, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода. Часть из них должны уложить у датского побережья, часть – в водах Германии. Строительство было приостановлено около года назад из-за санкций США. Не так давно Вашингтон включил в санкционные списки судно «Фортуна» и его владельца. Американская администрация считает, что проект усилит зависимость Европы от Москвы.