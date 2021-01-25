Центризбирком, как пишет газета «КоммерсантЪ», готовится к трехдневным выборам в Госдуму

Комиссия собирается доработать комплексы обработки избирательных бюллетеней для их применения при многодневном голосовании. Официально решение о том, что голосование будет растянуто на несколько дней пока не принято, но Федеральный центр информатизации при ЦИКе уже разместил соответствующий заказ, отмечает издание. Сейчас «электронные урны» запрограммированы на один день работы, поэтому на голосовании по поправкам к Конституции и на осенних выборах они применялись лишь в последний день. Эксперт полагает, что расширение возможностей КОИБов повысит доверие к подсчету голосов, но это может нивелироваться массовым голосованием в переносных урнах.