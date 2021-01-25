Почти два десятка уголовных дел возбудили в России после несогласованных акций протеста в субботу

По некоторым из них уже были проведены допросы, отмечает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Накануне Следственный комитет объявил о том, что возбуждены 4 дела о насилии в отношении сотрудников силовых структур. В свою очередь полиция Москвы возбудила дело о перекрытии дорог в ходе акции протеста. В столичном управлении МВД говорят, что всего в субботних протестах в городе участвовали 4 тысячи человек. Наблюдатели оценивали количество собравшихся от 15 до 40 тысяч. По данным правозащитников, задержаны были более тысячи. По всей стране – около 3,5 тысяч задержанных.