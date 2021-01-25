Сессия Всемирного экономического форума стартует сегодня в виртуальном формате

На ней должны обсудить вопросы восстановления экономики после пандемии коронавируса. Очную встречу в рамках форума планируют провести в конце мая в Сингапуре. Как пишет журнал Forbes, выступление в рамках форума планирует президент Владимир Путин. Однако пока он в программе не указан. Это может быть первым участием Путина в форуме за 11 лет.
2021-01-25T02:08:19+03:00
2021-01-25T02:08:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779380-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 25 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Песков назвал видеоролик о якобы принадлежащем Путину дворце псевдоразоблачением с целью раскачать ситуацию В понедельник руководство Евросоюза может рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Владимира Путина – в связи с арестом Алексея Навального…