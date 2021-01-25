Сессия Всемирного экономического форума стартует сегодня в виртуальном формате

На ней должны обсудить вопросы восстановления экономики после пандемии коронавируса. Очную встречу в рамках форума планируют провести в конце мая в Сингапуре. Как пишет журнал Forbes, выступление в рамках форума планирует президент Владимир Путин. Однако пока он в программе не указан. Это может быть первым участием Путина в форуме за 11 лет.