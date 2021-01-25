В Россию тайно вернулась вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова

Оперная певица, и сама экс-депутат от «Единой России» рассказала телеканалу НТВ, что она прилетела с пересадкой в Стамбуле, поскольку прямого сообщения между Киевом и Москвой нет. Причины ее возвращения не раскрываются. Макскакова и Вороненков уехали из России почти 5 лет назад. Бывший депутат Госдумы от КПРФ стал фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате. В Киеве Вороненков выступал с критикой российских властей, он был застрелен в центре украинской столицы весной 2017 года. В Генпрокуратуре Украины организатором преступления назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина.
2021-01-25T02:07:55+03:00
2021-01-25T02:07:55+03:00
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02:07, 25 января 2021
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